Путин открыл движение по мосту через Енисей

В сообщении говорится, что объект, расположенный в районе посёлка Высокогорский на севере Красноярского края, связал центральные районы региона и Северо-Енисейский район, который является одним из крупнейших в стране центров золотодобывающей промышленности.

«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта – инженеров, проектировщиков, строителей, пожелать дальнейших успехов», - сказал глава государства.

В пресс-службе добавили, что благодаря новому мосту, протяжённость которого составляет более двух километров, из состава направления будут исключены сезонные ледовая и паромная переправы, что обеспечит коммерческую непрерывность грузоперевозок.

Ранее Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы из Зеленограда в Раменское, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

