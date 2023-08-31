Путин открыл движение по мосту через Енисей
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия автодорожного моста через реку Енисей, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что объект, расположенный в районе посёлка Высокогорский на севере Красноярского края, связал центральные районы региона и Северо-Енисейский район, который является одним из крупнейших в стране центров золотодобывающей промышленности.
«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта – инженеров, проектировщиков, строителей, пожелать дальнейших успехов», - сказал глава государства.
В пресс-службе добавили, что благодаря новому мосту, протяжённость которого составляет более двух километров, из состава направления будут исключены сезонные ледовая и паромная переправы, что обеспечит коммерческую непрерывность грузоперевозок.
Ранее Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы из Зеленограда в Раменское, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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