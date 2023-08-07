На Сахалине открылся самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке

Губернатор региона Валерий Лимаренко отметил, что в год воздушная гавань сможет обслуживать до пяти млн человек, что в пять раз больше, чем у предыдущего аэровокзала. По его словам, это позволит «закрыть не только все текущие потребности, но и создаст задел для развития».

«Мы запустили новый аэровокзальный комплекс в главной воздушной гавани региона... Островам был необходим аэропорт, соответствующий уровню развития нашего региона. И мы его получили», – написал Лимаренко в своём Telegeram-канале.

Он добавил, что в настоящее время в аэропорту Южно-Сахалинска строят новую взлётно-посадочную полосу, благодаря которой станет возможным приём лайнеров всех типов «даже в самых суровых погодных условиях».

Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что пассажирский самолет, летевший в Якутск, столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

