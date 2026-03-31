Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»

Президент РФ Владимир Путин дал старт движению беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 «Восток». Об этом сообщает RT.

Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры и отметил, что «единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань».

«В перспективе география применения такого «умного» транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы», - заключил российский лидер.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил «Радиоточке НСН», что даже через 20 лет беспилотные грузовики вряд ли заполонят российские дороги.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинБеспилотникиТрассаГрузовики

Горячие новости

Все новости

партнеры