Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»
Президент РФ Владимир Путин дал старт движению беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 «Восток». Об этом сообщает RT.
Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры и отметил, что «единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань».
«В перспективе география применения такого «умного» транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы», - заключил российский лидер.
Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил «Радиоточке НСН», что даже через 20 лет беспилотные грузовики вряд ли заполонят российские дороги.
- Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»
