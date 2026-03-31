Кабмин обновил план дорожной деятельности на 2026–2031 годы

Правительство обновило перечень мероприятий дорожной деятельности в 2026–2031 годах, распоряжение о его утверждении подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«До конца 2031 года... планируется построить и реконструировать более 2 тыс. км федеральных и региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», - говорится в сообщении.

В стране продолжат работы по строительству и реконструкции автодорог, составляющих опорную сеть. Также запланированы реализация проектов строительства из мастер-планов развития городов Дальневосточного федерального округа, Арктической зоны, восстановление трасс в новых регионах, новые мероприятия на автодорогах федерального значения, строительство и реконструкция путей в обход населенных пунктов, создание туристической инфраструктуры, развитие улично-дорожной сети в городских агломерациях.

На финансирование мероприятий из федерального бюджета направят 9,1 трлн рублей.

Между тем в Минтрансе рассказали о планах утвердить обновленную транспортную стратегию до 2050 года.

ФОТО: Департамент строительства города Москвы
