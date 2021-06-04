Путин откроет памятник Александру Третьему под Петербургом

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 5 июня откроет в Гатчине памятник российскому императору Александру Третьему. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, сегодня российский лидер выступит в рамках ПМЭФ-2021, завтра он останется в Санкт-Петербурге, чтобы участвовать в открытии памятника Александру Третьему.

Памятник российскому императору установлен в арсенальном каре Большого Гатчинского дворца, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области. Этот дворец был его любимой резиденцией. Инициаторами появления монумента стали представители Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. В 2019 году проект был утвержден.

Александр Третий знаменит в том числе своими высказываниями: «У нас есть только два надёжных друга: русская армия и русский флот» и «У России не друзей, нашей огромности боятся».


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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ПамятникВладимир Путин
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