Путин откроет памятник Александру Третьему под Петербургом

По его словам, сегодня российский лидер выступит в рамках ПМЭФ-2021, завтра он останется в Санкт-Петербурге, чтобы участвовать в открытии памятника Александру Третьему.

Памятник российскому императору установлен в арсенальном каре Большого Гатчинского дворца, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области. Этот дворец был его любимой резиденцией. Инициаторами появления монумента стали представители Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. В 2019 году проект был утвержден.

Александр Третий знаменит в том числе своими высказываниями: «У нас есть только два надёжных друга: русская армия и русский флот» и «У России не друзей, нашей огромности боятся».





