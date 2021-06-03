Власть и бизнес – разные миры? Заочный спор Татуловой и Силуановой на ПМЭФ

Госорганы и предприниматели живут в разных мирах – таков лейтмотив выступления на Международном экономическом форуме владелицы семейных кафе «АндерСон». Между государственными органами и предпринимателями существует разрыв в понимании, что именно нужно бизнесу, – заявила Анастасия Татулова. По ее словам, она слушала накануне выступления других участников форума и пришла к выводу, что живет с ними в «разном мире».

«Основной запрос предпринимателей — их всего два на самом деле — это прибыльность и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо. Меньше всего ему нужны форумы», – сказала бизнес-вумен.

При этом, по ее словам, эти запросы не учтены ни в одной из существующих стратегий развития.

Этим претензии предпринимательницы к власти не ограничились. В стране отсутствует реальная экспертная команда, понимающая, что такое малый и средний бизнес. А существующие экспертные советы часто вычеркивают предпринимателей из своего состава, если они говорят неудобные вещи, – констатировала г-жа Татулова.

«Вот когда мы будем готовы эти неудобные вещи брать в работу - вот только тогда у нас все поедет», – сказала она.

Пока же любое «государственное телодвижение» в сторону субъектов предпринимательства в конечном итоге заканчивается усложнением работы добросовестных участников рынка и переходу компаний «в тень», – резюмировала участница форума.



За подтверждением правоты суждений предпринимательницы далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить недавние реплики первого вице-премьера Белоусова и заявление главы Минфина Силуанова, сделанное, там же, на питерском форуме. И то и другое – о том, что власть не собирается выполнять собственные обещания и соблюдать собственноручно установленные правила игры. Причем, неважно, малый или крупный бизнес выступает в качестве спарринг-партнера. Вот, например, первый зампред правительства решил, что металлурги «нахлобучили» государство: «Ценник вот», – сказал Андрей Белоусов, озвучив сумму в 100 миллиардов рублей. «Что хотите – деньги или скидки?» – уточнил глава «Северстали» Мордашов. Сошлись на скидках по госпроектам.

А глава Минфина напомнил участникам экономического форума, что Правительство России обещало не менять ключевые налоговые ставки до 2024 года. Однако «жизнь богаче» - отдельные вопросы налогообложения требуют корректировки, тут же опроверг это обещание Антон Силуанов, отвечая на вопрос, ждать ли увеличения налогов.

«Жизнь богаче, и мы видим, что какие-то позиции требуют снижения изъятий, а где-то требуется закрутить чуть-чуть. Нет смысла себе устанавливать рамки», – сказал Силуанов.

Он это называет «проактивной налоговой политикой». А в целом картина выглядит как в анекдоте про хозяина своему слову: захотел – дал, захотел – взял.

