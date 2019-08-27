Конструктор: Взлететь МС-21 мешают «игры с американцами»

Заслуженный конструктор России в эфире НСН объяснил, почему не верит, что самолет пойдет в серию раньше 2024 года.



Мировая премьера российского среднемагистрального авиалайнера МС-21 состоялась сегодня на авиасалоне МАКС-2019. Самолет совершил первый демонстрационный полет на американских двигателях Pratt&Whitney. Как заявил куратор авиапрома вице-премьер Юрий Борисов, серийное производство МС-21 начнется в 2021 году.

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в эфире НСН объяснил, почему не верит, что самолет пойдет в серию раньше 2024 года.

Cерийное производство самолета МС-21 перенесли из-за американских санкций

«Думаю, что самолет серийно не будет выпускаться до 2024 года. Игры с американцами показали, что везде проблемы – с «Суперджетом», с комплектующими проблема, эмбарго на запчасти, самолет стоит. Такая же ситуация будет и здесь. Нужно менять геополитическую обстановку. Чтобы вернуться к тому, что было до двух последних президентов – Обамы и Трампа. Один начал, другой закончил. Ералаш в российской авиационной промышленности России будет продолжаться, пока в нее вмешиваются американцы. Это началось в 2000 году, с появлением «Суперджета», - посетовал он.

Отметим, что для МС-21 разрабатываются российские двигатели ПД-14. Ранее разработчик - «ОДК - Пермские моторы» - обещал, что серийное производство двигателей начнется в 2020 году.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Мс-21Российская АвиацияСамолёт

NSN logoНСН