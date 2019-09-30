Путин освободил от НДФЛ ряд категорий граждан
Президент России Владимир Путин подписал законопроекты, в рамках которых от уплаты подоходного налога освобождаются некоторые категории граждан. Это студенты и аспиранты, получающие матпомощь от образовательных учреждений, а также граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, сообщает RT.
Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года. При этом НДФЛ не будет облагаться сумма, в пределах 4 тысяч рублей за налоговый период, уточняют «Известия».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что законопроект направлен на устранение правовой несправедливости в отношении тех, кому вузы и профучилища выделяют материальную помощь, как нуждающимся.
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