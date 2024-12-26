Путин освободил местных чиновников от ответственности за невыполненные задачи

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, уточняется, что речь идёт о случаях, когда причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения чиновником полномочий стал недостаток выделенных федеральных средств.

Подписанный главой государства закон вносит поправки в КоАП и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Путин подписал закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

