Путин определил срок выплаты 10 тысяч рублей российским семьям

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину РФ единовременно выплатить 10 тыс. руб. семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, сообщает РБК.

Глава Минтруда заявил, что школьные выплаты получат более 17 млн детей

Это произойдет перед новым учебным годом - в августе. Также глава государства поручил российскому правительству с 1 июля обеспечить ежемесячную выплату в размере половины прожиточного минимума беременным женщинам, чей срок беременности составляет шесть и более недель, либо если они встали на медицинский учет на ранних сроках, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума.

Также выплаты, согласно поручению Путина, получат дети в возрасте от 8 до 17 лет, которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, не получающих алиментов, положенных по суду.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВыплатыДетиСемьяВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры