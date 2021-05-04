Путин определил срок выплаты 10 тысяч рублей российским семьям

Это произойдет перед новым учебным годом - в августе. Также глава государства поручил российскому правительству с 1 июля обеспечить ежемесячную выплату в размере половины прожиточного минимума беременным женщинам, чей срок беременности составляет шесть и более недель, либо если они встали на медицинский учет на ранних сроках, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума.

Также выплаты, согласно поручению Путина, получат дети в возрасте от 8 до 17 лет, которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, не получающих алиментов, положенных по суду.

