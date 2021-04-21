Глава Минтруда заявил, что школьные выплаты получат более 17 млн детей

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что на единовременную выплату детям школьного возраста потребуется порядка 170 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

По его словам, на выплату в 10 тысяч рублей, о которой рассказал президент РФ Владимир Путин, претендуют более 17 миллионов детей в возрасте от шести до 17 лет включительно.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил выплатить семьям со школьниками, а также с будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей на ребёнка единовременно, сообщает RT. По его словам, произвести выплату следует в середине августа, чтобы родители успели собрать детей в школу.