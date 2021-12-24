Путин определил нового замминистра МВД

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В конце ноября президент России Владимир Путин назначил экс-замминистра МВД Аркадия Гостева директором ФСИН. Гостев сменил на этом посту отправленного в отставку Александра Калашникова.

Согласно документу, эту должность занял генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Ранее лейтенант занимал пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.

Президент России назначил нового заместителя министра внутренних дел. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

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