Путин определил нового замминистра МВД

Президент России назначил нового заместителя министра внутренних дел. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Путин присвоил другое звание новому главе ФСИН Гостеву

Согласно документу, эту должность занял генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Ранее лейтенант занимал пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.

В конце ноября президент России Владимир Путин назначил экс-замминистра МВД Аркадия Гостева директором ФСИН. Гостев сменил на этом посту отправленного в отставку Александра Калашникова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинМВД
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