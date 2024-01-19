Путин окунулся в прорубь на Крещение

Президент России Владимир Путин искупался в проруби утром в пятнице, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Малышева призвала не купаться в проруби на Крещение
«Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал в пресс-центре НСН, как правильно подготовиться к погружению в ледяную воду.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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