Путин окунулся в прорубь на Крещение
19 января 202413:30
Президент России Владимир Путин искупался в проруби утром в пятнице, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения», - сказал пресс-секретарь главы государства.
Накануне заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал в пресс-центре НСН, как правильно подготовиться к погружению в ледяную воду.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru