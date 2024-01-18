Малышева призвала не купаться в проруби на Крещение

Телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман назвали опасным купание в Крещение, и призвали россиян отказаться от этой традиции. Об этом они рассказали в эфире программы «Жить здорово!».

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Гандельман пояснил, что в ледяной воде сосуды спазмируются, что может привести к инфаркту или инсульту. А тем, кто выпьет алкоголь перед процедурой, грозит остановка сердца.

Малышева в свою очередь предложила тем, кто хочет отметить церковный праздник без угрозы для здоровья, сходить накануне Крещения в храм и исповедаться.

Ранее днем Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, как правильно нырять в ледяную воду, а также назвал купание в проруби хорошей традицией.

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
ТЕГИ:Елена МалышеваКрещениеЗдоровье

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