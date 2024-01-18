Малышева призвала не купаться в проруби на Крещение
Телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман назвали опасным купание в Крещение, и призвали россиян отказаться от этой традиции. Об этом они рассказали в эфире программы «Жить здорово!».
Гандельман пояснил, что в ледяной воде сосуды спазмируются, что может привести к инфаркту или инсульту. А тем, кто выпьет алкоголь перед процедурой, грозит остановка сердца.
Малышева в свою очередь предложила тем, кто хочет отметить церковный праздник без угрозы для здоровья, сходить накануне Крещения в храм и исповедаться.
Ранее днем Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, как правильно нырять в ледяную воду, а также назвал купание в проруби хорошей традицией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Должностным лицам Кипра запретили въезд в Россию
- Аксенов: Некоторые регионы Крыма обесточены из-за аварии на Балаклавской ТЭС
- Трамп призвал республиканцев не поддерживать Украину
- Администрация Владивостока призвала отменить концерт «Ночных снайперов»
- МИД России вызвал посла Франции после уничтожения наемников в Харькове
- СМИ: Произошло аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы
- Франция будет передавать Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
- Венгрия и Еврокомиссия далеки от соглашения по финансированию Украины
- Китайские ученые впервые клонировали макаку-резус
- Киркоров пропал с афиши «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru