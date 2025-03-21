В России создадут цифровой профиль иностранного студента

Минобрнауки и Минцифры России совместно создадут единый цифрой профиль иностранного студента. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пленарном заседании «Международное позиционирование российского образования».

«Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов... создадим единый цифрой профиль иностранного студента», - рассказал министр

Как отметил Фальков, на ресурсе будут содержаться данные об успеваемости студента из-за границы, который обучается в учебном заведении в России.

Ранее глава Минобрнауки призвал сократить число платных мест в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, пишет RT.

