Путин оговорился и «придумал» новое министерство

Президент исправил ошибку, однако в социальных сетях уже успели заметить оговорку. Вероятно, глава страны имел в виду Минкомсвязи: министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Совещание было посвящено проблемам телекоммуникаций и IT-сфере, на нем также в видеоформате присутствовали члены кабмина во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также представители отрасли информационных технологий. В числе других вопросов поднимался вопрос финансирования IT-специалистов и проблема их эмиграции из страны.