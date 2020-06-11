Путин оговорился и «придумал» новое министерство
Президент России Владимир Путин совершил оговорку на онлайн-совещании, назвав данные из несуществующего министерства "Минэкономсвязи". Об этом сообщает РИА Новости в своем неофициальном аккаунте в Twitter.
"По оценке минэкономсвязи..." Путин за секунду придумал новое ведомство pic.twitter.com/oGbIF6Orqe— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 10, 2020
Президент исправил ошибку, однако в социальных сетях уже успели заметить оговорку. Вероятно, глава страны имел в виду Минкомсвязи: министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Совещание было посвящено проблемам телекоммуникаций и IT-сфере, на нем также в видеоформате присутствовали члены кабмина во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также представители отрасли информационных технологий. В числе других вопросов поднимался вопрос финансирования IT-специалистов и проблема их эмиграции из страны.
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