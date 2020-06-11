Путин оговорился и «придумал» новое министерство

Президент России Владимир Путин совершил оговорку на онлайн-совещании, назвав данные из несуществующего министерства "Минэкономсвязи". Об этом сообщает РИА Новости в своем неофициальном аккаунте в Twitter.

Президент исправил ошибку, однако в социальных сетях уже успели заметить оговорку. Вероятно, глава страны имел в виду Минкомсвязи: министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Совещание было посвящено проблемам телекоммуникаций и IT-сфере, на нем также в видеоформате присутствовали члены кабмина во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также представители отрасли информационных технологий. В числе других вопросов поднимался вопрос финансирования IT-специалистов и проблема их эмиграции из страны.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииОнлайнВладимир Путин
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