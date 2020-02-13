Путин одобрил внесение в Конституцию индексации зарплат

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил идею профсоюзов внести в Конституцию поправку, гарантирующую обязательную индексацию заработных плат, а также социальных пособий и иных аналогичных выплат.

Предложение на встрече с рабочей группой по изменениям в Конституцию озвучил лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Шмаков уточнил, что далее этот вопрос можно будет регулировать в зависимости от экономической ситуации в стране, сообщает «Свободная пресса». На это Путин ответил, что считает такое предложение вполне справедливым, и дал своё согласие.

