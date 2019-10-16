Путин одобрил ужесточение наказания за нелегальные детские лагеря

16 октября 201914:54

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который увеличивает ответственность за нарушения при организации детского отдыха. Документ размещён на портале правовой информации.

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Как уточняет RT, речь идёт об ответственности для организаций, не включённых в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей.

Так, для нелегальных детских лагерей штрафы определены в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Госдума в конце сентября приняла пакет поправок к правовому регулированию организации отдыха несовершеннолетних.

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ФОТО: flickr.com
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