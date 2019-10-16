Путин одобрил ужесточение наказания за нелегальные детские лагеря
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который увеличивает ответственность за нарушения при организации детского отдыха. Документ размещён на портале правовой информации.
Как уточняет RT, речь идёт об ответственности для организаций, не включённых в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей.
Так, для нелегальных детских лагерей штрафы определены в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Госдума в конце сентября приняла пакет поправок к правовому регулированию организации отдыха несовершеннолетних.
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