Путин одобрил ужесточение наказания за нелегальные детские лагеря

Как уточняет RT, речь идёт об ответственности для организаций, не включённых в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей.

Так, для нелегальных детских лагерей штрафы определены в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Госдума в конце сентября приняла пакет поправок к правовому регулированию организации отдыха несовершеннолетних.

