Путин одобрил идею продления скидки 30% на оплату пошлин через Госуслуги

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею продлить действие льгот на оплату пошлин через портал Госуслуги. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что россияне могут получить скидку на выпуск водительского удостоверения, загранпаспорта и общегражданского паспорта, а также на продление действия этих документов и не только. Он пояснил, что эти пошлины оплачиваются со скидкой, так как использование электронных ресурсов снижает стоимость исполнения запросов граждан.