Путин очно проведет Госсовет по молодёжной политике 22 декабря
Президент России Владимир Путин в четверг, 22 декабря проведет заседание Государственного совета по теме реализации молодежной политики в нынешних условиях. Дату и повестку подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как уточнил пресс-секретарь президента, заседание будет проходить в очном формате. Таким образом, глава государства будет лично присутствовать в зале.
Госсовет — конституционный государственный и консультативно-совещательный орган. Его формирует президент страны в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов социально-экономического развития РФ.
Днём ранее Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он перечислил цели государственной политики и основные задачи страны на 2023 год, в том числе, в экономике. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди прочего он сообщил, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года, но с увеличением ставки до 8%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru