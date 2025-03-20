Путин обязал незаконно находящихся в РФ украинцев уехать или легализоваться

Граждане Украины, незаконно находящиеся на территории России, должны выехать из страны или легализоваться. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, необходимо сделать это до 10 сентября 2025 года включительно.

Отмечается, что до указанной даты глава государства запретил преследовать незаконно находящихся в РФ украинцев, которые самостоятельно обратились в органы МВД для легализации. Речь идёт о тех, кто прошёл обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосвидетельствование.

Ранее пасынок главнокомандующего Вооружённых сил Украины Александра Сырского Иван заявил о желании получить российский паспорт, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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