Путин обязал незаконно находящихся в РФ украинцев уехать или легализоваться
Граждане Украины, незаконно находящиеся на территории России, должны выехать из страны или легализоваться. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, необходимо сделать это до 10 сентября 2025 года включительно.
Отмечается, что до указанной даты глава государства запретил преследовать незаконно находящихся в РФ украинцев, которые самостоятельно обратились в органы МВД для легализации. Речь идёт о тех, кто прошёл обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосвидетельствование.
Ранее пасынок главнокомандующего Вооружённых сил Украины Александра Сырского Иван заявил о желании получить российский паспорт, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер гонщик и основатель команды «Формулы 1» Эдди Джордан
- ЕС призвал РФ проявить «реальную политическую волю» к остановке конфликта
- В Петербурге назвали дату проведения праздника «Алые паруса»
- Евросоюз отказался размораживать российские активы
- Сэмюэл Л. Джексон признался, что сыграл Ника Фьюри по совету Брюса Уиллиса
- Собянин открыл исторический стадион «Локомотив» в Люблине после модернизации
- Воспитательницу детсада из Краснодара заподозрили в жестоком обращении с детьми
- Оргкомитет кинофестиваля «Окно в Европу» назвал сроки проведения смотра
- Сотрудник Росгвардии погиб в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ
- Ушаков рассказал, кто поедет на встречу с США в Эр-Рияд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru