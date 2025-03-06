Медведев назвал условия для проживания и работы мигрантов в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мигранты могут проживать и зарабатывать в стране только при условии соблюдения законодательства. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его мнению, право на трудовую деятельность и легальное пребывание в России должно предоставляться мигрантам исключительно в том случае, если они работают официально и выполняют все установленные нормы.