Медведев назвал условия для проживания и работы мигрантов в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мигранты могут проживать и зарабатывать в стране только при условии соблюдения законодательства. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его мнению, право на трудовую деятельность и легальное пребывание в России должно предоставляться мигрантам исключительно в том случае, если они работают официально и выполняют все установленные нормы.

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По данным Росстата, в 2023 году число мигрантов, приехавших в Россию из-за рубежа, составило 560,4 тыс. человек, что на 23% ниже, чем годом ранее.

В последние годы российские власти усилили контроль за трудовой миграцией. Введены ограничения на использование труда иностранных работников в некоторых отраслях, а также определена допустимая доля мигрантов в общем количестве сотрудников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:МигрантыДмитрий Медведев

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