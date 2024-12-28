Канал незаконной миграции граждан Сирии пресекли в Чувашии
Сотрудники правоохранительных органов пресекли канал незаконной миграции сирийцев в Россию в Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Отмечается, что канал организовала 34-летняя жительница столицы региона Чебоксар. Кроме того, она привлекла к участию в преступной схеме 11 своих знакомых.
Преступления совершались с марта по декабрь 2023 года. Гражданам Сирии за вознаграждение оформлялись фиктивные приглашения в Россию. Всего в страну через нелегальный канал попали 30 сирийцев.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Сообщается, что предполагаемая организатор ранее проходила подсудимой по аналогичному делу в Кировской области.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что за девять месяцев текущего года в России выявили более 663 тысяч человек, работающих нелегально.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru