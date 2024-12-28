Канал незаконной миграции граждан Сирии пресекли в Чувашии

Отмечается, что канал организовала 34-летняя жительница столицы региона Чебоксар. Кроме того, она привлекла к участию в преступной схеме 11 своих знакомых.

Преступления совершались с марта по декабрь 2023 года. Гражданам Сирии за вознаграждение оформлялись фиктивные приглашения в Россию. Всего в страну через нелегальный канал попали 30 сирийцев.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Сообщается, что предполагаемая организатор ранее проходила подсудимой по аналогичному делу в Кировской области.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что за девять месяцев текущего года в России выявили более 663 тысяч человек, работающих нелегально.

