Глава Следственного комитета РФ призвал признать криптовалюту имуществом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что цифровую валюту необходимо признать имуществом, передаёт РИА Новости.

Бастрыкин отметил, что 1 января 2021 года в России вступит в силу закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, однако некоторые положения документа требуют дальнейшей регламентации.

По словам главы СК РФ, признание цифровой валюты имуществом необходимо для расследования уголовных дел, по которым криптовалюта «выступает предметом взятки или хищения.

Бастрыкин добавил, что при участии Росфинмониторинга следует разработать механизм по выявлению преступлений, которые связаны с цифровой валютой - от коррупционных и экономических до финансирования терроризма и т.д.

Ранее в Минфине РФ предложили ввести уголовную ответственность за незадекларированные операции с криптовалютой. В частности, ведомство считает возможным лишать свободы на срок до трёх лет, если владельцы цифровых денег минимум два раза в течение трёх лет не отчитывались перед налоговой об операциях на сумму от 45 миллионов рублей.

