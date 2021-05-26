Путин обязал банки объяснять причину отказа в ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки теперь будут объяснять заёмщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что данная мера направлена на защиту прав заёмщиков и позволит им обжаловать необоснованный отказ кредитной организации в изменении условий кредитного договора, как в досудебном, так и судебном порядке.

В соответствии с законом об ипотечных каникулах, если заёмщик попадёт в трудную жизненную ситуацию, то он имеет право обратиться в банк с просьбой уменьшить размер выплат или приостановить их, но не более чем на шесть месяцев. В частности, трудной жизненной ситуацией считается снижение дохода более чем на 30%.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для банков нужно ввести дополнительные ограничения и налоги на прибыль за повышение ставок по кредитам, сообщает Ura.ru. По его мнению, стоимость кредитов не должна превышать проценты по вкладам более чем на фиксированную величину.

