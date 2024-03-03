Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи

По его словам, многонациональное единство для РФ является величайшей целью, страна «сложена из сотен культур и традиций». Глава государства напомнил о ценностях равенства, традициях крепкой семьи и взаимопомощи, служении Отечеству.

Ранее стало известно, что сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица выступит на просветительском марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

