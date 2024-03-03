Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи

Президент России обратился с приветственным словом к участникам Всемирного фестиваля молодежи.

Большинство молодежи уверено в самореализации в России

По его словам, многонациональное единство для РФ является величайшей целью, страна «сложена из сотен культур и традиций». Глава государства напомнил о ценностях равенства, традициях крепкой семьи и взаимопомощи, служении Отечеству.

Ранее стало известно, что сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица выступит на просветительском марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:МолодежьВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры