Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи
3 марта 202402:34
Президент России обратился с приветственным словом к участникам Всемирного фестиваля молодежи.
По его словам, многонациональное единство для РФ является величайшей целью, страна «сложена из сотен культур и традиций». Глава государства напомнил о ценностях равенства, традициях крепкой семьи и взаимопомощи, служении Отечеству.
Ранее стало известно, что сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица выступит на просветительском марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru