Большинство молодежи уверено в самореализации в России

Порядка 80% опрошенных представителей молодежи (18-35 лет) считают, что в России есть все условия для самореализации, такие данные приводит ВЦИОМ.

Еще 73% респондентов отметили, что возможности для самореализации есть сегодня не только в мегаполисах, но и в регионах.

Президент России Владимир Путин ранее называл самореализацию главным в жизни удовольствием. По данным исследования 69% россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки поучаствовали в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей». Опрошенные объясняли свое желание тем, что платформа является действенным инструментом для карьерного и социального роста.

Из данных опроса еще следует, что большая часть россиян (62%) считает, что благополучие человека в большей степени от самого человека, еще 31% респондентов считают, что оно зависит от устройства общества.

