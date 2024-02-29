Большинство молодежи уверено в самореализации в России
Порядка 80% опрошенных представителей молодежи (18-35 лет) считают, что в России есть все условия для самореализации, такие данные приводит ВЦИОМ.
Еще 73% респондентов отметили, что возможности для самореализации есть сегодня не только в мегаполисах, но и в регионах.
Президент России Владимир Путин ранее называл самореализацию главным в жизни удовольствием. По данным исследования 69% россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки поучаствовали в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей». Опрошенные объясняли свое желание тем, что платформа является действенным инструментом для карьерного и социального роста.
Из данных опроса еще следует, что большая часть россиян (62%) считает, что благополучие человека в большей степени от самого человека, еще 31% респондентов считают, что оно зависит от устройства общества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru