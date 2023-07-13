Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей
Президент РФ Владимир Путин заявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей, сообщает РИА Новости.
Выступая на Форуме будущих технологий он отметил, что данная программа позволяет «собирать сильные исследовательские команды» для решения «интересных научных задач».
По его словам, благодаря программе мегагрантов многие желают работать в России и участвовать в этих проектах.
«Я прошу правительство и Госдуму обязательно предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов», - указал глава государства, призвав также сделать условия программы ещё более привлекательными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru