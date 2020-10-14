Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Эта субстанция разработана специалистами Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска.
Об этом глава государства объявил во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Путин назвал это «приятной информацией», отмечает RT.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у неё появились антитела к коронавирусу после того, как она сделала прививку препаратом, разработанным «Вектором».
Нова вакцина называется «ЭпиВакКорона». По словам президента, вскоре должна быть готова и третья - Центра имени Чумакова Российской академии наук. Первой была зарегистрирована вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании, что в ближайшее время будут выпущены первые 60 тысяч вакцин центра «Вектор», передает Ura.ru. Вторая фаза исследований вакцины институт Чумакова стартует 19 октября и должна завершится примерно за полтора месяца.
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