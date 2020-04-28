Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в День Победы 9 мая состоится авиационный парад. Кроме того, вечером во многих городах страны состоятся праздничные салюты.

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«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты», - сказал глава государства.

Президент добавил, что граждане России смогут отметить праздник, соблюдая требования безопасности и режима самоизоляции.

Ранее глава государства призвал россиян во время ма йских праздников отказаться от неважных поездок и не ходить по гостям. Кроме того, он распорядился продлить нерабочий режим до 11 мая включительно, передает РЕН ТВ. Таким образом 6,7 и 8 мая объявлены выходными.

Президент отметил, что такие меры связаны с тем, что Россия еще не достигла пика по заболеваемости коронавирусом.

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ФОТО: flickr.com/Kirill Ignatyev
ТЕГИ:ПарадДень ПобедыПутин
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