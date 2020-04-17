Телеграм перенес парад Победы и пережил QR-коды
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Перенос парада Победы
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и акции «Бессмертный полк» на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
«НеВротик» размышляет, на какую дату могут быть перенесены торжественные мероприятия:
«Ближайший удачный день очевиден и так: 24 июня, годовщина первого и самого главного Парада Победы 1945 года. И под актуальные путинские смыслы – самодостаточности и суверенности России – эта дата подходит ничем не хуже 9 мая. А само 9 мая из календаря никуда не денется. Народ мы изобретательный, найдем как отметить свой самый главный и уникальный в своем роде народный праздник».
«Русский Демиург» комментирует слухи о том, что парад может состояться в начале сентября:
«Вполне рабочая схема: перенести Парад Победы на 3 сентября – День окончания Второй мировой войны. Тогда и мировые лидеры после сворачивания мировой пандемии смогут приехать, и Ялту 2 можно будет провести одновременно. А Голосование за поправки в Конституцию поставить на 13 сентября, чтоб на волне патриотического подъема поднять явку и процент "за"».
«338» считает, что, несмотря на перенос памятных мероприятий, атмосфера праздника 9 мая должна быть сохранена:
«Потому в праздновании 75-летия Победы как никогда высока роль СМИ. Будут ли это повторы или новые решения, будут ли это классические картины и передачи или пошлятина, которую продолжают штамповать, будет ли, в конце концов, реклама, или традиция дня без рекламы сохранится. СМИ могут и должны удержать в этот день граждан дома. Потому как обычно 9 мая погода хороша, города украшены, чувствуется атмосфера праздника, искренности и народного единства. И это единство должно быть сохранено вопреки не самой благополучной обстановке. И СМИ будут выполнять не развлекательную, а воспитательно-образовательную функцию – то, на отсутствие чего нередко сетует зритель».
«Байки из Спасской Башни» видят плюсы в переносе парада:
«Пусть парни побудут месяцок на карантине, передохнут от предпарадных тренировок. А там уже в июне быстро прогонят программу, добавят (хотелось бы) отдельную колонну военных медиков и коробку военной техники РХБЗ, и к 24 июня страна, вышедшая с карантина, встретит Парад Победы аккурат через 75 лет после легендарного Парада Победы в 1945 году. И даже (очень хотелось бы) со зрителями на Красной площади и с многотысячным шествием Бессмертного Полка. Все будет хорошо! Победа будет за нами! Ура!»
«Мюсли вслух» считают, что все к лучшему:
«Нет худа без добра – у всех любителей такого особого удовольствия, как посмотреть на настоящую современную военную технику, появился дополнительный стимул мужественно сидеть дома».
QR-пропуска в Москве
Со среды передвигаться по Москве стало возможно только при наличии QR-кода, кроме как в непосредственной близости от дома. В первый день система контроля дала сбой: в метро полиция проверяла коды у всех входящих, в результате чего у входов на станции образовались большие очереди. Возникла толкучка, в которой люди не соблюдали дистанцию. Авторы каналов заговорили о том, что система проверки могла спровоцировать новые заражения.
«Baunovhaus» пишет, что введение системы QR-пропусков привело к результату, противоположному ожидаемому:
«Только что с гордостью можно было постить фотографии пустых станций и вагонов, и те, и другие опустели без санкций, от опасения за себя и близких, но и сознательности и солидарности. Теперь мы получаем на пустом месте ровно противоположную картину, которой могло бы не быть. Если бы не нелепое решение проверить каждый и каждый второй пропуск, вагоны и станции так и остались бы полупустыми».
«Русский Сыч» настроен пессимистично:
«Тем, кто утром простоял в очередях в метро, теперь бы тесты сделать через пару дней. Со всеми вытекающими. Не говоря о том, что хорошо бы отследить, какую эта ситуация даст прибавку к зараженным через несколько дней».
«Подслушано в Мосгордуме» винит в возникшей давке самих москвичей:
«Утренние сводки из метро говорят нам о главном: люди не умеют держать дистанцию. <…> О социальной дистанции трубят все – по телевизору, радио, в соцсетях. И можно сколько угодно во всем обвинять власти, но борьба с заразой – это общее дело, и каждый должен действовать осознанно».
«Fantastic Plastic Machine» отмечает, что соблюдать дистанцию в очереди спешащих людей практически невозможно:
«Только что был на почте. Там такой порядок: внутри максимум два человека одновременно. Остальные стоят снаружи, и вроде как должны держать дистанцию по разметке. <…> Человека, вставшего на расстоянии положенных полутора метров, тупо игнорируют – "он тут не стоял"».
Впрочем, московские власти и полиция быстро перестроили механизм проверок так, чтобы не допускать скопления людей. Уже в четверг никаких очередей на входе в метро не было.
«АДЕКВАТ» надеется, что из произошедшего будут сделаны конструктивные выводы в масштабах всей страны:
«А вот на что по итогам произошедшего стоит понадеяться, так это на то, что впредь весь "разрешительно-пропускной" инструментарий, которым в тех или иных ситуациях предстоит пользоваться, смогут зашить в интерфейс "Госуслуг", чтобы не множить региональное творчество по поводу. И просто по мере надобности типа той, что сейчас происходит (не дай бог) будут тем или иным регионам открывать соответствующие разделы (и закрывать их по минованию беды). Это позволит и лучше контролировать процесс использования таких механизмов, и от утечек убережет».
Коронавирус в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по его «твердому убеждению», в Белоруссии от коронавируса никто не умер и не умрет. По его словам, люди умирают от хронических заболеваний, которые развиваются на фоне коронавируса, но не от самого COVID-19.
«Мейстер» находит логику Лукашенко противоречивой:
«Твердое убеждение батьки противоречит сводкам его же Минздрава: 2919 заразившихся коронавирусом, 29 умерших. Позиция и действия главы РБ вызывают сильные сомнения в его адекватности: он отрицает факты, публикуемые его подчиненными, и одновременно просит помощи у ЕС на борьбу с эпидемией, опасность которой, по его же словам, сильно преувеличена. Раздвоение личности при шизофрении – обычное дело, конечно, однако вряд ли оно совместимо с постом руководителя страны».
Автор канала «Внешпол: мысли международника» полагает, что, отрицая опасность коронавируса, Лукашенко рискует не только здоровьем населения:
«Игнорируя ситуацию с коронавирусом в Белоруссии, Александр Лукашенко, мне кажется, играет в очень опасную игру. Если у России есть планы силового присоединения, сейчас самое удачное время их осуществить: ведь перед людьми реально стоит угроза эпидемии и смерти. Не исключено, что в будущем мы сможем увидеть что-то такое: "Товарищи! Братья! Граждане республики Беларусь! От лица генералитета республики, озабоченного судьбой и безопасностью нашего народа, сообщаю: бывший президент республики Беларусь А. Г. Лукашенко, допустивший преступную халатность в отношении коронавируса, скрывавший истинную статистику заболевания и поставивший нашу страну на грань биологической катастрофы, в данный момент находится под арестом в Минске. С целью обеспечения вашей собственной безопасности призываю вас сохранять спокойствие, соблюдать социальное дистанцирование и по возможности не выходить из дома. Республика с сегодняшнего дня начинает активную борьбу с заболеванием. Сохранение здоровья белорусского народа – наша главная цель". И кто будет виноват?»
«Русское будущее» сравнивает Белоруссию с Туркменистаном:
«Тем временем Александр Лукашенко сегодня взял, да и отменил коронавирус в Белоруссии как таковой. <…> Тем самым фактически выступив в духе президента Туркменистана, который победил ползучую инфекцию, запретив использовать слово "коронавирус". А если между Белоруссией и Туркменистаном нет никакой разницы, то зачем платить (за симулякр под названием "союзное государство" и поддержку диктатора) больше?»
«Темы. Главное (ГлавМедиа)» делают из поведения Лукашенко далеко идущие выводы:
«Пока мы смеялись над свихнувшимся Туркменбаши с его золотыми штангами и клипами из кастанедовских трипов, совсем рядом окончательно свихнулся президент Белоруссии, отрицающий очевидную пандемию и эпидемию в его собственной стране. Прежним этот мир уже не будет точно. Белоруссия, конечно же, станет частью России».
«Всевидящее око» убеждено, что в борьбе с коронавирусом Лукашенко превзошел всех в мире:
«По мнению редакции Ока, президент Белоруссии Лукашенко совершил невозможное. А именно – переплюнул в борьбе с коронавирусом американских неопротестантских проповедников. Те хотя бы к Господу взывали, прежде чем сообщить, что коронавирус побежден насовсем. Лукашенко отменил коронавирус своей личной волей. Он сказал, что от вируса никто не умрет – значит, не умрет. Всё. В целом, конечно, у Лукашенко и получиться может лучше. Потому что от неопротестантских проповедников совершенно не зависит то, какую статистику по коронавирусу опубликуют в США. А вот от Лукашенко практически полностью зависит, какую статистику по коронавирусу опубликуют в Белоруссии».
Трамп приостанавливает финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил о решении приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из бюджета США. Причиной стала неадекватная, по мнению американского лидера, реакция ВОЗ на пандемию коронавируса. Трамп обвинил международную организацию в том, что, получая основное финансирование от США, в своей работе она руководствуется интересами Китая.
«Мышь в овощном» рассуждает о решении Трампа:
«Шаг в сторону деконструкции международного института такого уровня только потому, что он не контролируется Вашингтоном, это, конечно, симптоматично. Потому что международное положение России, например, что бы мы про это ни думали, в значительной степени определяется существованием той же ООН, в которой есть Совет Безопасности, постоянным членом которого является наша страна. И, конечно, нет сомнений в том, что будь у нашего партнера Дональда возможность – он отменил бы все эти ООН с их Совбезами на фиг, создав вместо этого какой-нибудь Галактический Сенат с собой в качестве Палпатина».
Политолог Владимир Корнилов не видит логики в действиях Трампа:
«Конечно, решение Трампа о прекращении финансирования ВОЗ в такой момент – это диверсия общемирового масштаба. К ВОЗ, конечно, масса вопросов. И Трамп прав в том, что организация оказалась не готовой к пандемии. Ну так ведь система здравоохранения США тем более оказалась не готова! По "логике" Трампа, надо и американские больницы прекратить финансировать?»
«Мюсли Лаврова» считают, что Трамп валит с больной головы на здоровую:
«Трамп не мог набраться смелости и обвинить себя в том, что пока он занимался своей предвыборной кампанией и ругательствами со СМИ, он профукал пандемию в США. Зато нашел козла отпущения в виде ВОЗ».
«Россия в глобальной политике» полагает, что поступок Трампа – сигнал для Китая:
«Самое время китайским товарищам начать брать на себя ответственность за международные организации – материальную. До сих пор Китай предпочитал расширять в них влияние неформально – за счет поддержки конкретных представителей на важные посты. Теперь можно институционализировать».
«Железный занавес» отмечает, что от Трампа досталось не только ВОЗ:
«Трамп вновь пригрозил выходом из ВОЗ и ВТО. "Я выйду, если с нами не будут обращаться честно... Я в игры не играю. Мы выйдем, если надо", - Трамп. Кажется, у американского президента настолько сильно пригорело от отсутствия помощи от ВОЗ в борьбе с коронавирусом, что он думает выйти вообще из всех международных организаций».
Выборы в Южной Корее бьют рекорды на фоне эпидемии
В Южной Корее при рекордно высокой за последние 20 лет явке состоялись парламентские выборы, на которых с хорошим результатом победила правящая партия. В другое время российский Телеграм вряд ли обратил бы внимание на это событие, но успешное проведение общенациональных выборов в условиях пандемии вызвало живой интерес.
«Темник» пишет, что южнокорейские выборы стали прецедентом:
«В политике на фоне коронавируса есть интересный вопрос – возможно ли проводить голосование в условиях пандемии? Тема дискуссионная. Однако Южная Корея первой в мире дала положительный ответ. Сегодня там проводят выборы Национального собрания. Причем масштабные: работают 14 330 избирательных участков, выбирают 300 депутатов. Практики, конечно, любопытные. Никто подобного не видел. Граждане выстраиваются в длинные очереди на участки, соблюдая дистанцию, а участки дезинфицируют и т. д. При этом явка особо не изменилась. Таким образом, при ниспадающей тенденции по коронавирусу Южная Корея решилась выйти из оцепенения и обновить элементы политической системы с помощью парламентских выборов. Смелый шаг, который стоит изучить демократическим государствам».
«Выборка» рассказывает о мерах безопасности на южнокорейских избирательных участках:
«Обязательная проверка температуры на входе (человек с температурой сможет проголосовать в отдельной зоне, но затем его поведут в больницу). Обязательное ношение маски. Одноразовые перчатки на входе в будку и дезинфекторы. Жесткое слежение за дистанцией между голосующими. Для больных и изолированных тоже проведут надомное голосование, в больницах организуют мобильные урны. 14 тысяч военных провели дезинфекцию избирательных участков. Досрочным голосованием воспользовалось 11 миллионов человек, это 26,7% населения».
«Корейские новости» отмечают, чем еще, кроме беспрецедентных мер противоэпидемиологической безопасности, ознаменовались южнокорейские выборы:
«На прошедших в Ю. Корее выборах в парламент впервые в истории победил перебежчик из КНДР. 57-летний Тхэ Ён Хо, бывший советник посла Сев. Кореи в Великобритании, стал депутатом в Ю. Корее. Тхэ ЁнХо, представлявший в округе Каннам Сеула ведущую оппозиционную Объединенную партию будущего, достаточно уверено победил кандидата от правящей Демократической партии "Тобуро" Ким Сон Гона. Особенно уникально то, что он был избран не по партийным спискам, а в одномандатном округе, проведя полноценную предвыборную кампанию. В ходе нее будущий депутат выпустил ролик на своем довольно популярном канале YouTube, где зачитал рэп с призывом голосовать за него, пообещав южнокорейцам "вернуть их страну" и облегчить жизнь».
«Доктор прописал» полагает, что другим странам есть чему поучиться:
«Корейский опыт проведения голосования в нынешних условиях определенно стоит изучить демократическим государствам. Очевидно, что возможность проведения выборов не является чем-то невероятным».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
32 008+4 070 / сут.
Умерли
273+41 / сут.
Выздоровели
2 590+286 / сут.
- Попова: Доля бессимптомных носителей COVID-19 достигает 50%
- Попова: Россия сохраняет плавный темп прироста заболевших COVID-19
- Лукашенко посетовал на «озабоченных братьев» на востоке
- Телеграм перенес парад Победы и пережил QR-коды
- Медведев допустил ужесточение мер в связи с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru