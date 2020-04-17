Телеграм перенес парад Победы и пережил QR-коды

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Со среды передвигаться по Москве стало возможно только при наличии QR-кода, кроме как в непосредственной близости от дома. В первый день система контроля дала сбой: в метро полиция проверяла коды у всех входящих, в результате чего у входов на станции образовались большие очереди. Возникла толкучка, в которой люди не соблюдали дистанцию. Авторы каналов заговорили о том, что система проверки могла спровоцировать новые заражения.

«Baunovhaus» пишет, что введение системы QR-пропусков привело к результату, противоположному ожидаемому:

«Только что с гордостью можно было постить фотографии пустых станций и вагонов, и те, и другие опустели без санкций, от опасения за себя и близких, но и сознательности и солидарности. Теперь мы получаем на пустом месте ровно противоположную картину, которой могло бы не быть. Если бы не нелепое решение проверить каждый и каждый второй пропуск, вагоны и станции так и остались бы полупустыми».

«Русский Сыч» настроен пессимистично:

«Тем, кто утром простоял в очередях в метро, теперь бы тесты сделать через пару дней. Со всеми вытекающими. Не говоря о том, что хорошо бы отследить, какую эта ситуация даст прибавку к зараженным через несколько дней».

«Подслушано в Мосгордуме» винит в возникшей давке самих москвичей:

«Утренние сводки из метро говорят нам о главном: люди не умеют держать дистанцию. <…> О социальной дистанции трубят все – по телевизору, радио, в соцсетях. И можно сколько угодно во всем обвинять власти, но борьба с заразой – это общее дело, и каждый должен действовать осознанно».

«Fantastic Plastic Machine» отмечает, что соблюдать дистанцию в очереди спешащих людей практически невозможно:

«Только что был на почте. Там такой порядок: внутри максимум два человека одновременно. Остальные стоят снаружи, и вроде как должны держать дистанцию по разметке. <…> Человека, вставшего на расстоянии положенных полутора метров, тупо игнорируют – "он тут не стоял"».

Впрочем, московские власти и полиция быстро перестроили механизм проверок так, чтобы не допускать скопления людей. Уже в четверг никаких очередей на входе в метро не было.

«АДЕКВАТ» надеется, что из произошедшего будут сделаны конструктивные выводы в масштабах всей страны:

«А вот на что по итогам произошедшего стоит понадеяться, так это на то, что впредь весь "разрешительно-пропускной" инструментарий, которым в тех или иных ситуациях предстоит пользоваться, смогут зашить в интерфейс "Госуслуг", чтобы не множить региональное творчество по поводу. И просто по мере надобности типа той, что сейчас происходит (не дай бог) будут тем или иным регионам открывать соответствующие разделы (и закрывать их по минованию беды). Это позволит и лучше контролировать процесс использования таких механизмов, и от утечек убережет».

