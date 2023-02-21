Путин объявил о продлении программы бесплатной газификации
Президент России Владимир Путин объявил о продлении сроков программы бесплатной газификации в России. Эту тему он поднял в послании Федеральному собранию.
«Уже принято решение распространить её на социальные объекты – детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газонабжения», - отметил
Он также подчеркнул, что с текущего года стартует большая программа по ремонту систем жилищно-коммунального хозяйства. За 10 лет в данную сферу предполагается инвестировать не менее 4,5 триллионов рублей.
Ранее в ходе оглашения послания Владимир Путин поручил кабинету министров оперативно запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК.
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