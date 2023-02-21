Путин объявил о продлении программы бесплатной газификации

Президент России Владимир Путин объявил о продлении сроков программы бесплатной газификации в России. Эту тему он поднял в послании Федеральному собранию.

«Уже принято решение распространить её на социальные объекты – детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газонабжения», - отметил

Он также подчеркнул, что с текущего года стартует большая программа по ремонту систем жилищно-коммунального хозяйства. За 10 лет в данную сферу предполагается инвестировать не менее 4,5 триллионов рублей.

Ранее в ходе оглашения послания Владимир Путин поручил кабинету министров оперативно запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК.



