Депутат Лантратова предложила ввести в вузах новогоднюю стипендию

«Прошу вас ... рассмотреть возможность введения новогодней стипендии для студентов российских высших учебных заведений и представить позицию Министерства образования и науки ... по данному вопросу», — говорится в документе.

Как отметила Лантратова, для большинства россиян Новый год — семейный праздник, студенты хотят отмечать его с родными и близкими, однако не всегда могут осуществить эти планы из-за «ограниченности финансовых возможностей» на фоне предпраздничного роста цен на железнодорожные и авиабилеты. По данным депутата, только в вузах Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья обучаются более 50% иногородних студентов, а в Новосибирской, Орловской, Тюменской, Томской областях, Краснодарском крае, Татарстане — более 30%.

Лантратова указала, что минимальный размер академической стипендии для студентов российских вузов в 2023 году составил 1 825 рублей в месяц, социальной стипендии — 2 739 рублей. При этом минимальная цена билета на поезд в конце декабря составляет около 3 тысяч рублей, на самолет — 8 тысяч без багажа.

«Представляется, что эффективным средством поддержки российского студенчества станет введение дополнительной новогодней стипендии, выплачиваемой в размере 200% от суммы государственной академической стипендии», — подчеркнула депутат.

Парламентарий предложила выплачивать средства студентам вузов, обучающихся по очной форме и получавших стипендию все 11 предшествующих месяцев года.

Ранее президент Владимир Путин учредил стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в научно-технической сфере, напоминает RT.

