Путин объявил о переносе даты голосования по Конституции

Президент РФ Владимир Путин объявил о переносе даты голосования по изменениям в Конституцию. Новая дата будет определена позднее. Об этом глава государства сообщил в обращении к россиянам. По словам Путина, конкретный день будет определён в зависимости от ситуации с коронавирусом. Ранее голосование планировалось провести 22 апреля.

