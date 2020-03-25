Путин объявил о переносе даты голосования по Конституции
25 марта 202016:23
Президент РФ Владимир Путин объявил о переносе даты голосования по изменениям в Конституцию. Новая дата будет определена позднее. Об этом глава государства сообщил в обращении к россиянам. По словам Путина, конкретный день будет определён в зависимости от ситуации с коронавирусом. Ранее голосование планировалось провести 22 апреля.
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