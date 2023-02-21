Путин объявил минуту молчания в память о погибших

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил минут молчания в память о погибших в спецоперации.

«Дорогие друзья, я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей», - сказал он.

Путин поблагодарил народ России

В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Тогда послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.

В этом году мероприятие проводится в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были.

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ФОТО: скрин youtube
ТЕГИ:СпецоперацияПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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