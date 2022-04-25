Путин объявил 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2022-2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации говорится, что решение было принято «в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны», а также с учётом «результатов, достигнутыехв ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий».
Ранее Путин в качестве стимулирования спроса на жильё предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru