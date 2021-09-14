Путин объяснил причину ухода на самоизоляцию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что коронавирусом в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался», сообщает ТАСС.
По его словам, на самоизоляцию он решил уйти после того, как в течение целого дня общался с человеком, заболевшим COVID-19.
Сложившуюся ситуацию российский лидер назвал «естественным экспериментом» для вакцины «Спутник V» и выразил надежду, что российский препарат «реально покажет свои высокие параметры».
Ранее Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении, сообщает «Свободная пресса». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что глава государства абсолютно здоров.
Летом 2021 года в ходе прямой линии глава государства заявил, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщает RT.
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