Путин объяснил, почему встретился с главами разведок стран СНГ по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывал встретиться с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ вживую, сообщает РИА Новости.

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По его словам, от очного формата пришлось отказаться из-за сохраняющихся санитарных ограничений, поэтому пришлось общаться по видеосвязи.

«Рассчитывал, что увидимся с вами, что называется, вживую, пообщаемся поплотнее, но к сожалению, ограничения санитарные до сих пор сохраняются», - сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формат прямой линии с Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВидеоСНГВладимир Путин
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