Путин объяснил ограничения на использование материнского капитала

Президент России Владимир Путин согласился с предложением продумать возможность использования средств материнского капитала на ремонт квартир, сообщает РИА Новости.

Комментируя идею председателя «Совета матерей» Татьяны Буцкой российский лидер отметил, что все ограничения на использование маткапитала вводятся с целью исключить «злоупотребления и манипуляции с деньгами, которые выделяет государство».

На встрече с руководством и победителями праймериз партии «Единая Россия» глава государства напомнил, что «ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить». По его словам, при ремонтных работы, так же, как и при строительстве, много «всяких манипуляций».

«Можно подумать, но только критерии очень всегда размыты. Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую», - подчеркнул Путин.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что с момента запуска программы материнского капитала было выдано 12 миллионов сертификатов на сумму «почти в три триллиона рублей».

