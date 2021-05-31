Медведев рассказал, сколько денег выделили на программу материнского капитала

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что в рамках программы материнского капитала были выделены «очень большие для государства деньги», сообщает ТАСС.

По его словам, с момента запуска программы было выдано 12 миллионов сертификатов на материнский капитал, что составляет сумму «почти в три триллиона рублей».

Ранее в России вступили в силу изменения, которые касаются использования средств материнского капитала на другие цели, кроме накопительной части пенсии, сообщает RT. Было введено ограничение по времени, за которое матери должны принять решение, на что потратить эти средства.

