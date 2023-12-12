Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию в 2020 году

На встрече с судьями Конституционного суда он указал, что главной и основной задачей документа является защита прав и интересов граждан, а внесённые изменения связаны с изменяющейся ситуацией «и внутри страны, и вокруг нас».

«Они связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений... Прошёл плебисцит всенародный, были приняты эти поправки», - заключил Путин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что единую идеологию не следует включать в Конституцию РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».