Путин объяснил, для чего приняли поправки в Конституцию в этом году

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос о необходимости принятия поправок в Конституцию РФ именно в этом году. Он указал, что фундаментальные основы Конституции остались неизменны.

"Конституция 1993 года принималась в сложных условиях гражданского противостояния и боевых действий в столице страны - в Москве. Здесь люди гибли, применялось автоматическое оружие, танки стреляли. И принималась Конституция. Она сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную политическую базу для развития. Но сейчас у нас другая ситуация. И в соответствии с ней мы должны внести какие-то поправки. Раньше такого и сделать нельзя было. Как в 1993 году можно было говорить об обязанности государства индексировать пенсии? Там не платили по полгода. Это же все было. А сейчас нужно не позволить и сегодняшним, и будущим руководителям не делать этого", - отметил президент.