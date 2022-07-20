Путин объяснил, что кашляет из-за кондиционеров

Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» он пояснил, что в столице Ирана было очень жарко, поэтому кондиционеры там «шуровали как следует».

«Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А кондиционер там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», - заключил российский лидер.

Ранее Путин посетил с однодневным визитом Иран, где у него была запланирована серия встреч с руководством Ирана, а также трехсторонние переговоры с участием Турции, сообщает «Свободная пресса».