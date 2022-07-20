Путин объяснил, что кашляет из-за кондиционеров
Президент России Владимир Путин заявил, что кашель появился у него после визита в Тегеран, сообщает ТАСС.
Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» он пояснил, что в столице Ирана было очень жарко, поэтому кондиционеры там «шуровали как следует».
«Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А кондиционер там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», - заключил российский лидер.
Ранее Путин посетил с однодневным визитом Иран, где у него была запланирована серия встреч с руководством Ирана, а также трехсторонние переговоры с участием Турции, сообщает «Свободная пресса».
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