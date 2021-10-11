«Похолодало». Путин объяснил свой кашель
Президент России Владимир Путин заявил, что с его здоровьем всё в порядке, сообщает РИА Новости.
На покашливание главы государства во время совещания по развитию агропромышленного комплекса обратила внимание спикер Совета федераций РФ Валентина Матвиенко. Путин объяснил, что это не связано с какой-либо болезнью.
«Не беспокойтесь... не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней», - уточнил российский лидер.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России появился новый праздник - День отца. Отмечать его будут в третье воскресенье октября, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru