Путин обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 18 ноября Владимир Путин обсудит с членами правительства вопросы борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер в режиме видеоконференции выслушает и оценит доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минпромторга Дениса Мантурова и руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.

«Акцент будет сделан на положении дел в регионах», - подчеркнул Песков.

За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии выявлено 1 991 998 больных с COVID-19, выздоровели 1 501 083 человека, умерло 34 387 пациентов, в том числе 456 за последние сутки, что является новым анти-рекордом.

