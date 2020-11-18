Путин обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 18 ноября Владимир Путин обсудит с членами правительства вопросы борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что российский лидер в режиме видеоконференции выслушает и оценит доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минпромторга Дениса Мантурова и руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.
«Акцент будет сделан на положении дел в регионах», - подчеркнул Песков.
За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии выявлено 1 991 998 больных с COVID-19, выздоровели 1 501 083 человека, умерло 34 387 пациентов, в том числе 456 за последние сутки, что является новым анти-рекордом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- В России произвели 15 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»
- На выходных москвичам пообещали формирование снежного покрова
- Путин обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом
- Президент Армении наградил экипаж сбитого Азербайджаном российского вертолета
- В Москве задержана женщина, убившая своих малолетних детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru