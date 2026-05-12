Путин обсудил с Решетниковым регулирование скидок на маркетплейсах
Президент России Владимир Путин в ходе доклада министра экономического развития Максима Решетникова акцентировал внимание на вопросах регулирования деятельности маркетплейсов, пишут «Известия».
Глава государства подчеркнул, что торговые платформы не должны предоставлять скидки покупателям за счет представителей малого бизнеса.
Решетников согласился с важностью поднятой темы, отметив, что вопросы платформенной экономики остаются в фокусе внимания ведомства.
«Вы попали в самую болезненную точку. Это прям такой пик у нас дискуссий», — подчеркнул министр.
При этом, по словам Решетникова, удалось достичь понимания с маркетплейсами: ломать маркетинговые стратегии малого бизнеса, даже предоставляя скидку за свой счет, — неправильно. Такого же мнения придерживается и бизнес, добавил он.
В ближайшее время эту договоренность планируется закрепить на законодательном уровне., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин обсудил с Решетниковым регулирование скидок на маркетплейсах
- Эксперт раскрыл суть меморандума США и Украины по военным технологиям
- Трамп допустил возможность визита в Россию и заключения сделки по Украине
- Эксперт сообщил, как мошенники массово обманывают дачников
- «Стадионные кричалки»: Почему Шакира снова стала голосом чемпионата мира по футболу
- Учительница Путина раскрыла, каким будущий президент был в школе
- Журавлёв предупредил Европу о фатальных последствиях применения «Сармата»
- Над Брянской и Белгородской и областями сбили 14 украинских БПЛА
- Решетников отчитался Путину о 10-процентном росте экономики России
- Вскрыть Шекспира: Как Юра Борисов справится с ролью Гамлета на сцене МХТ