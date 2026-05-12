Путин обсудил с Решетниковым регулирование скидок на маркетплейсах

Президент России Владимир Путин в ходе доклада министра экономического развития Максима Решетникова акцентировал внимание на вопросах регулирования деятельности маркетплейсов, пишут «Известия».

Глава государства подчеркнул, что торговые платформы не должны предоставлять скидки покупателям за счет представителей малого бизнеса.

Решетников отчитался Путину о 10-процентном росте экономики России

Решетников согласился с важностью поднятой темы, отметив, что вопросы платформенной экономики остаются в фокусе внимания ведомства.

«Вы попали в самую болезненную точку. Это прям такой пик у нас дискуссий», — подчеркнул министр.

При этом, по словам Решетникова, удалось достичь понимания с маркетплейсами: ломать маркетинговые стратегии малого бизнеса, даже предоставляя скидку за свой счет, — неправильно. Такого же мнения придерживается и бизнес, добавил он.

В ближайшее время эту договоренность планируется закрепить на законодательном уровне., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Владимир Путинмаркетплейс

Горячие новости

Все новости

партнеры