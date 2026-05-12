Путин обсудил с Решетниковым регулирование скидок на маркетплейсах

Решетников согласился с важностью поднятой темы, отметив, что вопросы платформенной экономики остаются в фокусе внимания ведомства.

«Вы попали в самую болезненную точку. Это прям такой пик у нас дискуссий», — подчеркнул министр.

При этом, по словам Решетникова, удалось достичь понимания с маркетплейсами: ломать маркетинговые стратегии малого бизнеса, даже предоставляя скидку за свой счет, — неправильно. Такого же мнения придерживается и бизнес, добавил он.

В ближайшее время эту договоренность планируется закрепить на законодательном уровне., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

