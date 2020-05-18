Путин обсудил с Алиевым скопление граждан Азербайджана в Дагестане
Президенты России и Азербайджана в ходе телефонного разговора обсудили положение дел в приграничных районах Дагестана, где собралось большое число азербайджанских граждан, которые желают выехать на родину. Как информирует пресс-служба Кремля на официальном сайте, разговор состоялся по инициативе Москвы.
Ранее сегодня тема скопления людей на границе с Азербайджаном поднималась на совещании президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности Дагестана. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что это осложняет эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в республике. По словам Поповой, МЧС создало там необходимые условия, однако люди продолжают накапливаться, так как не могут пересечь границу.
Руководитель Дагестана Владимир Васильев предложил систематизировать переходы через границу граждан России и Азербайджана для недопущения распространения инфекции, и синхронизировать их. Например по 450 граждан каждые две недели в обе стороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru