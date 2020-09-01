Путин обозначил правильный ориентир для школьников

Никто не знает, какие навыки и специальности будут востребованы в следующем десятилетии, однако есть фундаментальные вещи, которые будут прочной моральной основой и помогут найти правильный путь в жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время всероссийского открытого урока для школьников в День знаний.

Путин призвал помнить о подвиге народа в Великой Отечественной войне

По мнению Путина, такие ориентиры - это история и культура Россия, давшие всему человечеству плеяду блистательных имён и множество шедевров.

Кроме того, в числе фундаментальных ориентиров он назвал традиции страны, общую память, неразрывно связывающую россиян со многими поколениями предков, передаёт РИА Новости.

«А всё это и есть наше отечество», - отметил президент.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ИсторияШкольникиВладимир Путин
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