Путин обозначил правильный ориентир для школьников

По мнению Путина, такие ориентиры - это история и культура Россия, давшие всему человечеству плеяду блистательных имён и множество шедевров.

Кроме того, в числе фундаментальных ориентиров он назвал традиции страны, общую память, неразрывно связывающую россиян со многими поколениями предков, передаёт РИА Новости.

«А всё это и есть наше отечество», - отметил президент.

