Путин обозначил правильный ориентир для школьников
Никто не знает, какие навыки и специальности будут востребованы в следующем десятилетии, однако есть фундаментальные вещи, которые будут прочной моральной основой и помогут найти правильный путь в жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время всероссийского открытого урока для школьников в День знаний.
По мнению Путина, такие ориентиры - это история и культура Россия, давшие всему человечеству плеяду блистательных имён и множество шедевров.
Кроме того, в числе фундаментальных ориентиров он назвал традиции страны, общую память, неразрывно связывающую россиян со многими поколениями предков, передаёт РИА Новости.
«А всё это и есть наше отечество», - отметил президент.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 729 / сут.
Умерли
17 299+123 / сут.
Выздоровели
816 тыс.+6 318 / сут.
- Путин отверг полный переход на онлайн образование в России
- Водитель-инкассатор в Крыму украл 40 млн рублей
- Путин: Пандемия доказала, что Россия не «страна-бензоколонка»
- Следы эпителия не найдены на пассажирской подушке безопасности авто Ефремова
- Следователь СК задержан за посредничество при взятке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru