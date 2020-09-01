Путин призвал помнить о подвиге народа в Великой Отечественной войне
История показывает, что нет испытания сложнее и трагичнее, чем война, и подвиг народа в Великую Отечественную войну никогда не должен быть забыт, заявил президент РФ Владимир Путин. Сегодня, 1 сентября, он выступил в ходе открытого урока для школьников, посвящённого 75-летию Победы.
Глава государства отметил, что тех, кто соглашается с переписыванием истории, можно называть «коллаборационистами сегодняшнего дня», передаёт РИА Новости.
По словам Путина, если бы в годы Великой Отечественной войны города сдавали без боя, то это привело бы к уничтожению практических всех народов бывшего СССР.
«Вот цена и ценность Победы, которую добыли наши с вами предки», - подчеркнул он.
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