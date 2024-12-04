Путин обновил состав президентского Совета по правам человека
Глава российского государства Владимир Путин обновил состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Согласно указу, который опубликован на официальном портале правовой информации, в состав Совета вошёл ректор «Высшей школы экономики» Никита Анисимов, а также депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич и председатель «Федерации Независимых Профсоюзов России» Сергей Черногаев.
Из состава Совета были исключены президент Московского отделения Международной академии архитектуры Андрей Боков, президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация Труда России» Борис Кравченко, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ» Евгений Мысловский и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева и замгендиректора АО «Мостострой-11» Сергей Сметанюк были включены в Общественную палату России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru